Задержаны двое подозреваемых во взрыве в сумском храме
Правоохранители выяснили, что в церкви взорвалось пиротехническое средство
Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили лиц, которых подозревают в совершении хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах. Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.
"Оба – молодые люди, жители Сум. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано вчера в соборе по ул. Соборной", – говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенным зернами кукурузы.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".
Напомним, вечером 18 января во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенском соборе в Сумах произошел взрыв. Церковь принадлежит к УПЦ МП.
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