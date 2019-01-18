РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма

Ракеты способны нести как ядерные, так и неядерные боеголовки.

РоSSия развернула новые ракетные комплексы "Искандер" в Краснодарском крае возле Крыма.

Об этом сообила Fox News со ссылкой на спутниковые снимки Imagesat International.

Фото: Imagesat International

Дальность полета ракеты "Искандер" может достигать 500 километров. Она способна нести как ядерные, так и неядерные боеголовки, поэтому представляет опасность для большинства союзников США по НАТО в регионе.

На фото видны военные объекты, их инфраструктура - ангары, бункеры, а также сами комплексы "Искандер" вместе с транспортно-заряжающими машинами.

Фото: Imagesat International

Fox News рассказал также, что такие же комплексы РоSSия развернула и у границы с Монголией в Улан-Удэ.

Напомним, по данным Минобороны Украины, по состоянию на конец декабря силы РоSSийской Федерации возле границ Украины достигают 53 тысячи военнослужащих.