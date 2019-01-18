РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
Ракеты способны нести как ядерные, так и неядерные боеголовки.
РоSSия развернула новые ракетные комплексы "Искандер" в Краснодарском крае возле Крыма.
Об этом сообила Fox News со ссылкой на спутниковые снимки Imagesat International.
Дальность полета ракеты "Искандер" может достигать 500 километров. Она способна нести как ядерные, так и неядерные боеголовки, поэтому представляет опасность для большинства союзников США по НАТО в регионе.
На фото видны военные объекты, их инфраструктура - ангары, бункеры, а также сами комплексы "Искандер" вместе с транспортно-заряжающими машинами.
Fox News рассказал также, что такие же комплексы РоSSия развернула и у границы с Монголией в Улан-Удэ.
Напомним, по данным Минобороны Украины, по состоянию на конец декабря силы РоSSийской Федерации возле границ Украины достигают 53 тысячи военнослужащих.
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Политика
18.01.2019 13:47