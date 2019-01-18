ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"

Мужчина пришел в СБУ с повинной.

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе пособника агентурной сети антиукраинского центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбуке.

Спецслужба установила, что мужчина систематически ездил в Крыма и в непризнанное Приднестровье, где встречался с братом, бывшим активистом "Куликова поля" и действительным координатором пророSSийского "подполья" Одесской области, объявленным в розыск.

Во время этих поездок одессит сначала получал простые поручения, такие как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание "ботов" и другие мелкие задачи. Кроме того, его знакомили с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к более важной задачи.

СБУ установило, что за денежное вознаграждение мужу предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды.

"После отказа выполнить преступное задание он вернулся на родину. Сейчас одессит активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра", - сообщили в СБУ .