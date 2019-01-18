ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
Мужчина пришел в СБУ с повинной.
Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе пособника агентурной сети антиукраинского центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбуке.
Спецслужба установила, что мужчина систематически ездил в Крыма и в непризнанное Приднестровье, где встречался с братом, бывшим активистом "Куликова поля" и действительным координатором пророSSийского "подполья" Одесской области, объявленным в розыск.
Во время этих поездок одессит сначала получал простые поручения, такие как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание "ботов" и другие мелкие задачи. Кроме того, его знакомили с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к более важной задачи.
СБУ установило, что за денежное вознаграждение мужу предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды.
"После отказа выполнить преступное задание он вернулся на родину. Сейчас одессит активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра", - сообщили в СБУ.
Напомним, ранее на этой неделе Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко (Вищур), которую выдворили с территории РФ.
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Политика
18.01.2019 13:10