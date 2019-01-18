В Херсоне пресс-конференция закончилась стрельбой и вызовом полиции
Пострадавших нет, участники дают объяснения.
В Херсонском пресс-клубе "Новый день" сегодня произошла драка со стрельбой. Как сообщает местное издание "Херсон Дейли", инцидент произошел около 11 часов утра.
В малом зале горсовета Херсона была запланирована пресс-конференция одесских активистов по поводу "незаконных действий руководства и работников Укртрансбезопасности и управления транспорта и связи Херсона". Пресс-конференция не состоялась из-за сообщения о минировании, на время проверки здание эвакуировали. Организаторы и спикеры попытались все же выступить в пресс-клубе "Новый день".
По данным СМИ, в пресс-клубе начался конфликт с применением газового баллончика и оружия, предварительно - травматического.
Региональное управление полиции подтвердило факт конфликта с возможной стрельбой, сейчас на месте происшествия проходят следственные действия. Участников конфликта доставили в управление полиции.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате стрельбы нет, помещению пресс-клуба нанесен урон: разбиты стекла.
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