В Херсоне пресс-конференция закончилась стрельбой и вызовом полиции

Пострадавших нет, участники дают объяснения.

Фото: Херсон Daily

В Херсонском пресс-клубе "Новый день" сегодня произошла драка со стрельбой. Как сообщает местное издание "Херсон Дейли", инцидент произошел около 11 часов утра.

В малом зале горсовета Херсона была запланирована пресс-конференция одесских активистов по поводу "незаконных действий руководства и работников Укртрансбезопасности и управления транспорта и связи Херсона". Пресс-конференция не состоялась из-за сообщения о минировании, на время проверки здание эвакуировали. Организаторы и спикеры попытались все же выступить в пресс-клубе "Новый день".

Фото: Херсон Daily

По данным СМИ, в пресс-клубе начался конфликт с применением газового баллончика и оружия, предварительно - травматического.

Региональное управление полиции подтвердило факт конфликта с возможной стрельбой, сейчас на месте происшествия проходят следственные действия. Участников конфликта доставили в управление полиции.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате стрельбы нет, помещению пресс-клуба нанесен урон: разбиты стекла.

Фото: Херсон Daily
Фото: Херсон Daily
Фото: Херсон Daily


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