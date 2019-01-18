В Берлине начали проверку в отношении заказчика поджога ужгородского офиса союза венгров

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении ультраправого немецкого журналиста Мануэля Оксенрайтера, которого назвали заказчиком поджога ужгородского офиса союза венгров, пишет "Немецкая волна".

По данным интернет-портала Zeit Online, расследование в отношении Оксенрайтера ведется по подозрению в подстрекательстве к поджогу с отягчающими обстоятельствами. Оксенрайтер свою причастность к поджогу в закарпатском городе категорически отрицает и все обвинения в свой адрес называет "выдумкой".

Тем не менее он подал в отставку с должности референта депутата Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера. Информацию об увольнении Фронмайер подтвердил в беседе с газетой Die Zeit в четверг, 17 января.

По словам парламентария, Оксенрайтер сам предложил ему расторгнуть трудовой договор, чтобы избежать ущерба для имиджа депутата из-за "отрицательного освещения в СМИ " истории, связанной с возможной причастностью его помощника к поджогу венгерского культурного центра в украинском городе Ужгороде.

Напомним, 4 февраля 2018 года в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров.

Поджог был раскрыт по горячим следам. Украинские власти сразу назвали имена поджигателей офиса в Ужгороде: Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Шимковяк из Быдгоща. Позже стало известно, что организатором поджога стал еще один поляк - Михал Прокопович, член неофашистской организации "Фаланга" и партии "Смена" (ее лидер Матеуш Пискорский уже третий год под арестом по обвинению в сотрудничестве с роSSийской разведкой).