В Черкассах появился памятник митрополиту Василию Липкивскому

В Черкассах появился памятник митрополиту Киевскому и всей Украины Василию (Липкивскому), который возглавлял украинскую автокефальную церковь в 1919-1927 годах.

Церемония открытия состоялась в пятницу при участии президента Петра Порошенко.

"День за днем, год за годом мы возвращаем себе нашу историческую память, избавляемся от фальшивых идолов и чтим память настоящих украинских героев. Среди них - ваш земляк, первый митрополит украинской автокефальной православной церкви, настоящий патриот Украины Василий Липкивский, которого современник назвал апостолом религиозно-национального возрождения", - сказал президент на открытии монумента.

"Этот памятник напоминает нам о великом замысле, который возник во времена Украинской революции. Тогда и правительство гетмана Украины Скоропадского, и Директория начали борьбу за предоставление украинской церкви автокефалии. Но из-за внутренние распри, из-за борьбы политиков этого не произошло", - заявил Порошенко.

Президент напомнил, что в 1921 году Липкивский в Софии Киевской созвал первый всеукраинский церковный собор, который подтвердил постановление церковного совета об автокефалию. Тогда же Липкивский был избран митрополитом Киевским и всей Украины.

"Москва не простила митрополиту Василию его усилий, его государственную проукраинскую позицию, его богослужения на украинском языке, и 73-летнего владыку 27 ноября 1937 года расстреляли и похоронили в безымянной молитве", - сказал Порошенко.