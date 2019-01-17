Стала известна дата интронизации предстоятеля ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что его интронизация состоится 3 февраля.

Об этом он рассказал на презентации книги главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука, передает Укринформ.

"Сегодня я хотел бы официально объявить, что интронизация состоится 3 февраля", - сказал Епифаний.

Он пригласил Блаженнейшего Святослава на церемонию интронизации и отметил, что Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь должны и в дальнейшем развивать сотрудничество, и выводить ее на более высокий уровень.

"Мы начинаем первые шаги нашего сотрудничества, хотя до сих пор у нас также было сотрудничество, в будущем мы также будем продолжать наш диалог, сотрудничество, мы же христиане, должны вместе творить добро. Мы хотим начать хорошое плодотворное сотрудничество между православной и украинской греко-католической церковью, которая ранее существовала, но мы хотим его углубить, чтобы вместе совместно в дальнейшем сотрудничать", - сказал Епифаний.

Информацию о дате интронизации подтвердила пресс-служба ПЦУ.

Официально сообщается, что интронизация митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля 2019 года, во время Божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской.

Предстоятелю ПЦУ Епифанию 3 февраля исполняется 40 лет.