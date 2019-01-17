Украина обратилась в ООН из-за несоблюдения РФ прав военнопленных моряков (документ)
Владимир Ельченко написал письмо генсекретарю.
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН в связи с незаконным арестом 24 украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе.
"Ельченко в письме генсекретарю ООН: Требуем, чтобы РоSSийская Федерация уважала права 24 украинских военнослужащих, захваченных в Черном море 25 ноября 2018, учитывая их статус военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом", - сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.
Ранее страны Балтии и Польша выступили за введение новых санкций против РоSSии из-за захвата ею украинских моряков в Керченском проливе.
Матери украинских моряков попросили международные организации помочь в освобождении сыновей.
Напомним, 24 украинских моряка были захвачены в плен роSSийским пограничниками 25 ноября 2018 года. Оккупационный суд Крыма арестовал их до 24 января, после чего РоSSия этапировала украинцев в Москву.
15-16 января января, роSSийский суд продлил арест украинским морякам до 24 апреля. Заседания проходили в закрытом режиме. При этом украинцев "разбили" на четверки, чтобы решения в каждом случае принимал другой судья.
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