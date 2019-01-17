?Рада разрешила Минобороны прямые импортные закупки

Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект №9122, который позволяет Министерству обороны Украины напрямую закупать импортную военную продукцию.

Его поддержали 236 народных депутатов.

Законопроект предусматривает возможность осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс, ускорить его и сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

Также, если сумма оплаты за продукцию, работу или услуги превышает 5 млн евро, обязательно необходимо заключать офсетную сделку - то есть поставщик должен будет инвестировать часть средств контракта в экономику Украины.

Напомним, 12 января 2019 года было объявлено о подписании соглашения о закупке для ВСУ ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.

В октябре 2018 года "Спецтехноэкспорт" подписал меморандум с турецкой Aselsan об организации совместного производства турецких средств радиосвязи в Украине. Для запуска производства будет подписана офсетная сделка.