Рада разрешила Минобороны прямые импортные закупки
Закон необходим для ускорения поставки вооружений из-за рубежа.
Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект №9122, который позволяет Министерству обороны Украины напрямую закупать импортную военную продукцию.
Его поддержали 236 народных депутатов.
Законопроект предусматривает возможность осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс, ускорить его и сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.
Также, если сумма оплаты за продукцию, работу или услуги превышает 5 млн евро, обязательно необходимо заключать офсетную сделку - то есть поставщик должен будет инвестировать часть средств контракта в экономику Украины.
Напомним, 12 января 2019 года было объявлено о подписании соглашения о закупке для ВСУ ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.
В октябре 2018 года "Спецтехноэкспорт" подписал меморандум с турецкой Aselsan об организации совместного производства турецких средств радиосвязи в Украине. Для запуска производства будет подписана офсетная сделка.
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