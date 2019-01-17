"Народный фронт" выгнал нардепа Тимошенко за "потерю связи с фракцией"
Депутат собрался в президенты в обход партии.
Фракция "Народного фронта" в Верховной Раде исключил из своего состава депутата Юрия Тимошенко.
Такое решение было принято на заседании в четверг, сообщила пресс-служба партии.
"Фракция постановила исключить из своего состава народного депутата Тимошенко Юрия Владимировича за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, касающихся важных политико-экономических вопросов", - объяснил такое решение лидер фракции Максим Бурбак.
Юрий Тимошенко - мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.
Местное издание "Дзеркало медиа" со ссылкой на собственные источники заявило, что Тимошенко собирается баллотироваться в президенты. Деньги на выдвижение ему якобы "собрали побратимы".
Тимошенко Юрий Владимирович имеет такую же фамилию и такие же инициалы, как лидер президентской гонки Тимошенко Юлия Владимировна.
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