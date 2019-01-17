Глава МИД Германии летит на переговоры в Москву, а затем в Киев, - СМИ
Маас обсудит будущее договора о ликвидации РСМД между РФ и США.
В пятницу, 18 января, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отправится в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым, а затем - в Киев на переговоры с главой украинского МИДа Павлом Климкиным.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что в Киеве министры обсудят ситуацию на Донбассе и ход реформ в Украине. Других подробностей о визите Мааса в Украину не сообщается.
В Москве же центральной темой переговоров будет - будущее договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наземного базирования, подписанного США и СССР еще в 1987 году.
"Время поджимает. Скоро истекает срок 60-дневного американского ультиматума: если за это время РоSSия не вернется к соблюдению ДРСМД, то США выйдут из него", - пишет издание.
16 января Пентагон объявил, что шестимесячную процедуру денонсации начнет уже 2 февраля. Германия, как и все остальные члены НАТО, также считает, что договор нарушает РоSSия. Вместе с тем, именно Германия заинтересована в сохранении этого соглашения.
"Ликвидация целого класса ядерных вооружений - ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров - заметно повысила ощущение безопасности немцев. У них, как и у других европейцев, появился шанс все-таки выжить даже в том случае, если США и СССР (или РоSSия) обменяются межконтинентальными ядерными ракетами. Повторное же размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе снова лишит их такого шанса", - пишет DW.
Директор Федеральной академии политики безопасности Германии Карл-Хайнц Камп отметил, что прорывы на американскоо-советских переговорах достигались главным образом на встречах первых лиц. По его мнению, президент США Дональд Трамп способен добиваться продвижения в казалось бы дипломатически безвыходных ситуациях.
"Уговаривать Владимира Путина на встречу с президентом США, скорее всего, необходимости нет. Возможности же Берлина оказать влияние на Трампа, мягко говоря, ограничены. Тут едва ли помогут даже коллективные усилия европейских партнеров США по НАТО", - пишет DW.
Напомним, 20 октября прошлого года Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ. В свою очередь РоSSия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.
США обвиняют РоSSию в нарушении Договора из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. РоSSия также неоднократно обвиняла Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.
Договор РСМД был подписан в 1987 году и не разрешает США и РФ иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров.
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17.01.2019 17:20