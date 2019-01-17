Рада приняла закон о подчиненности религиозных общин

Для перехода храма в ПЦУ необходимо 2/3 от кворума.

Оппоблок блокирует трибуну в парламенте
Фото: Анна Стешенко
Оппоблок блокирует трибуну в парламенте

Верховная Рада на заседании в четверг приняла законопроект №4128-д о подчиненности религиозных общин. Он предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третями кворума.

За него проголосовали 229 депутатов.

Он предусматривает внесение изменений в законы Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований".

Принятые поправки предусматривают, что решения об изменении подчиненности религиозной общины и внесение соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем 2/3 от количества, необходимого для признания общего собрания общины полномочным в соответствии с ее уставом (положением). Такие решения заверяются подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение.

Та часть общины, которая может быть не согласна с решением большинства, имеет право зарегистрировать новую общину и заключить договор об использовании культовых сооружений.

Религиозная организация в случае принятия решения об изменении своей подчиненности должна сообщить о таком решении в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, или в местную обладминистрацию, которая обеспечит обнародование решения на своем официальном сайте.

 

После голосования в Верховной Раде был объявлен перерыв по требованию "Оппозиционного блока", представители которого выходили к трибуне во время обсуждения законопроекта.

Напомним, 6 января Православная церковь Украины получила от Вселенского патриархата томос об автокефалии, что позволило приходам УПЦ МП присоединяться к новой украинской церкви.


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