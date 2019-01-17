В Минобороны назвали число дезертиров из ВСУ

Более 9 тысяч человек дезертировали из украинской армии.

В украинской армии насчитывается 9,3 тыс. дезертиров.

Об этом во время доклада на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак, информирует УНИАН.

В частности, комментируя законопроект №9454, он отметил, что документом предлагается ввести понятие "приостановление военной службы".

"Это связано с тем, что на сегодняшний день 9 тыс. 268 человек дезертировали из Вооруженных сил Украины. Поэтому это понятие будет применено к лицам, которые самовольно покинули воинскую часть, дезертировали с военной службы или добровольно сдались в плен", - сказал замминистра.

По его словам, такие военнослужащие будут признаны как не исполняющие свои военные обязанности, и будут исключены из численного состава ВСУ. Это решение позволит доукомплектовать Вооруженные силы на 9 тыс. 300 человек, которые сегодня фактически являются вакантными.