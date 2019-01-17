В Минобороны назвали число дезертиров из ВСУ
Более 9 тысяч человек дезертировали из украинской армии.
В украинской армии насчитывается 9,3 тыс. дезертиров.
Об этом во время доклада на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак, информирует УНИАН.
В частности, комментируя законопроект №9454, он отметил, что документом предлагается ввести понятие "приостановление военной службы".
"Это связано с тем, что на сегодняшний день 9 тыс. 268 человек дезертировали из Вооруженных сил Украины. Поэтому это понятие будет применено к лицам, которые самовольно покинули воинскую часть, дезертировали с военной службы или добровольно сдались в плен", - сказал замминистра.
По его словам, такие военнослужащие будут признаны как не исполняющие свои военные обязанности, и будут исключены из численного состава ВСУ. Это решение позволит доукомплектовать Вооруженные силы на 9 тыс. 300 человек, которые сегодня фактически являются вакантными.
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Политика
17.01.2019 17:18