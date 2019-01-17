В США назвали дату начала выхода из договора с РоSSией о ликвидации ракет

Штаты обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 нарушает договор РСМД.

2 февраля Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тогда же начнется шестимесячный срок, по истечению которого США выйдут из ДРСМД окончательно, передает Немецкая волна.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео дал РоSSии 60 дней на то, чтоб она возвратилась к выполнению ДРСМД. Этот срок истечет 2 февраля.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон уточнила, что 2 февраля начнется шестимесячный срок, во время которого ее страна будет оставаться стороной ДРСМД. США выйдут из договора только по его истечении.

"У РоSSии все еще есть шесть месяцев, прежде чем выход (США из Договора. - Ред.) будет окончательным", - заявила Хатчисон.

Она хотела бы, чтоб РоSSия продемонстрировала за это время доказательства выполнения ДРСМД.

"Это последний шанс для РоSSии сохранить Договор", - подчеркнула постпред США при НАТО.

Пока же США проводят исследования новых систем вооружения. По словам Хатчисон, графика, что будет происходить, когда исследования будут окончены, пока нет. Но после 2 февраля ограничения ДРСМД не будут сдерживать их.

Договор о РСМД Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в декабре 1987 года. Летом 1988 года договор вступил в силу. США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.