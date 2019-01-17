Комитет ВР рекомендовал Раде принять закон о подчиненности религиозных общин

Члены общины могут изменить подчиненность церкви большинством 2/3 голосов.

Комитет ВР рекомендовал Раде принять закон о подчиненности религиозных общин
Член комитета Виктор Еленский
Фото: nfront.org.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности решил рекомендовать парламенту принять доработаный законопроект об изменении подчиненности религиозных общин в первом чтении и в целом. "За" проголосовали четыре члена комитета из пяти присутствующих, передает журналист LB.ua.

По словам члена комитета, депутата от фракции "Народный фронт" Виктора Еленского, доработанный законопроект не существенно отличается от законопроекта №4128, который был принят в 2016 году.

В частности, проект закона предусматривает изменение подчиненности религиозной общины на общих сборах не менее чем двух третей голосов. Решение должно быть подписано всеми членами, которые его поддержали.

Количество членов общины, необходимых для кворума, указано в статуте каждой общины, говорит Еленский. Каким именно способом гражданин может выразить принадлежность к религиозной общине, также должна решить сама община.

Часть общины, которая не согласна с решением большинства, согласно доработанному законопроекту, имеет право зарегистрировать новую общину и составить договор об использовании культовых сооружений.

Напомним, во вторник, на согласительном совете парламентских фракций политики обсуждали принятие закона, нормирующего переход религиозных общин из одной церкви в другую, чтобы упростить переход общин роSSийской православной церкви (московского патриархата) в автокефальную Православную церковь Украины.


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