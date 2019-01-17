У Троицкого получили ранения и травмы 10 украинских солдат

Боевики обстреляли грузовой автомобили из ПТРК

У Троицкого получили ранения и травмы 10 украинских солдат
Фото: Макс Левін

Пятеро украинских военных получили ранения и еще пятеро - акубаротрамы при обстреле в районе населенного пункта Троицкое. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

"В ходе преступного обстрела роSSийско-оккупационными войсками позиций 72 ОМБР, расположенных на восточной окраине населенного пункта Троицкое, из ПТРК по направлению населенного пункта Калиновое был поврежден грузовой автомобиль, в результате чего получили ранения 5 военнослужащих и 5 получили травмы (акубаротравма). Всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь, они эвакуированы в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Всего с полуночи до 18:00 боевики совершили четыре обстрела наших позиций, в том числе вблизи поселка Южное, в районе Чермалыка и Новоселовки Второй.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.


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