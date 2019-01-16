Турчинов рассказал, откуда появился миф об "американском спецназе" под Славянском

Секретарь СНБО поздравил личный состав Управления госохраны с профессиональным праздником.

Турчинов рассказал, откуда появился миф об "американском спецназе" под Славянском
Александр Турчинов
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов поздравил личный состав Управления государственной охраны с профессиональным праздником - 27-летием создания УГО, и вручил государственные награды и сертификаты на квартиры.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Вы выбрали профессию, которая требует железной выдержки и преданности своей стране! Искренне благодарен за мужество, волю к победе и преданное служение стране", - сказал Турчинов.

Он также напомнил, что в начале военной агрессии со стороны РоSSии военные УГО одними из первых стали на защиту страны.

"Весной 2014 армия еще не была готова к активной защите Украины: не хватало одежды, оружия, средств защиты, необходимо было научить и провести слаживание первой волны мобилизации. Именно тогда, уменьшив до критического уровня охрану государственных органов власти, я отправил сводное подразделение военнослужащих УГО во главе с их руководителем и снайперской группой на восток, где они мужественно и профессионально уничтожили вражеские силы, остановив их наступление. Тогда у русских и появился миф об американских спецназовцах, их разбили под Славянском", - отметил Турчинов.

Напомним, в мае 2014 года роSSийская журналистка телеканала LifeNews во время прямого включения из Славянска заявила, что участие в АТО якобы принимают снайперы, которые разговаривают между собой на "прибалтийском и английском языке". Подобные завления делали и другие пропагандистские СМИ РФ, а также Министерство иностранных дел.

Активная фаза антитеррористической операции в Славянске началась 2 мая 2014 года. 5 июля Вооруженные силы Украины освободили город от террористов "ДНР".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Директор польского отделения Huawei задержан за шпионажДиректор польского отделения Huawei задержан за шпионаж
Вблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотникВблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотник
В деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного актаВ деле Насирова дочитали до 419 из 774 страниц обвинительного акта
Митрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за ФиларетаМитрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за Филарета
Лукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на ДонбассеЛукашенко понадобилось мнение Медведчука о ситуации на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Филарет рассказал, как Порошенко убеждал Варфоломея предоставить ТомосФиларет рассказал, как Порошенко убеждал Варфоломея предоставить Томос
Суд отклонил иск Насирова к врачу, который рассказал о состоянии его здоровьяСуд отклонил иск Насирова к врачу, который рассказал о состоянии его здоровья
Сущенко рассказал о своем пребывании в колонии строгого режима в Кировской областиСущенко рассказал о своем пребывании в колонии строгого режима в Кировской области
Турчинов назвал заявления Лаврова о наступлении Украины "бредом сивого мерина"Турчинов назвал заявления Лаврова о наступлении Украины "бредом сивого мерина"
Лукашенко рассказал о предложениях войти в состав РФЛукашенко рассказал о предложениях войти в состав РФ
Марчук рассказал о вариантах обмена пленными с РФ, которые предложит УкраинаМарчук рассказал о вариантах обмена пленными с РФ, которые предложит Украина
Матиос рассказал о действиях, если Янукович поедет в ИзраильМатиос рассказал о действиях, если Янукович поедет в Израиль
Трамп рассказал, на чем США ежегодно теряют $250 миллиардовТрамп рассказал, на чем США ежегодно теряют $250 миллиардов
В МВД рассказали о работе правоохранителей во время военного положенияВ МВД рассказали о работе правоохранителей во время военного положения
Глава комитета бундестага рассказал про возможные меры против РоSSии из-за морской агрессииГлава комитета бундестага рассказал про возможные меры против РоSSии из-за морской агрессии
Последние новости
Подгружаем последние новости