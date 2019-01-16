Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов поздравил личный состав Управления государственной охраны с профессиональным праздником - 27-летием создания УГО, и вручил государственные награды и сертификаты на квартиры.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Вы выбрали профессию, которая требует железной выдержки и преданности своей стране! Искренне благодарен за мужество, волю к победе и преданное служение стране", - сказал Турчинов.

Он также напомнил, что в начале военной агрессии со стороны РоSSии военные УГО одними из первых стали на защиту страны.

"Весной 2014 армия еще не была готова к активной защите Украины: не хватало одежды, оружия, средств защиты, необходимо было научить и провести слаживание первой волны мобилизации. Именно тогда, уменьшив до критического уровня охрану государственных органов власти, я отправил сводное подразделение военнослужащих УГО во главе с их руководителем и снайперской группой на восток, где они мужественно и профессионально уничтожили вражеские силы, остановив их наступление. Тогда у русских и появился миф об американских спецназовцах, их разбили под Славянском", - отметил Турчинов.

Напомним, в мае 2014 года роSSийская журналистка телеканала LifeNews во время прямого включения из Славянска заявила, что участие в АТО якобы принимают снайперы, которые разговаривают между собой на "прибалтийском и английском языке". Подобные завления делали и другие пропагандистские СМИ РФ , а также Министерство иностранных дел.

Активная фаза антитеррористической операции в Славянске началась 2 мая 2014 года. 5 июля Вооруженные силы Украины освободили город от террористов "ДНР".