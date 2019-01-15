Игорь Луценко ответил на обвинения ФГВФЛ о выводе средств из банка "Киевская Русь"

"Мой депозит сгорел. И я получил лишь частичную компенсацию потерянного вклада".

Игорь Луценко ответил на обвинения ФГВФЛ о выводе средств из банка "Киевская Русь"
Ігор Луценко в кулуарах ВР
Фото: www.facenews.ua

Депутат Верховной Рады Игорь Луценко заявил, что не видит предмета для привлечения его к уголовной ответственности.

Об этом депутат сказал в комментарии LB.ua, комментируя заявления Фонда гарантирования вкладов физических лиц о том, что он вывел из банка "Киевская Русь" 750 тысяч гривен за день до его банкротства.

"Информация со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физлиц о том, что я якобы стал фигурантом уголовного дела против меня, подается как минимум некорректно.... Подчеркиваю, что относительно меня нет ни какого уголовного дела. Есть просто заявление Фонда гарантирования вкладов о том, что я якобы совершил уголовное правонарушение, не задекларировав средства, полученные от сгоревшего банка «Киевская Русь»", - заявил он.

"На самом деле мой депозит в этом банке сгорел. И я получил по итогу лишь частичную компенсацию потерянного вклада. Естественно, я эту частичную компенсацию декларировал. Поэтому нет никакого предмета для привлечения меня к уголовной ответственности", - добавил он.

Нардеп связывает заявление Фонда гарантирования вкладов физлиц с тем, что он ведет активную работу в рамках профильного комитета по выявлению коррупционных схем в самом Фонде.

"Я как один из депутатов, неоднократно говорил о коррупционных схемах внутри самого Фонда. Поэтому я связываю такие заявления Фонда с деятельностью нашего подкомитета в рамках комитета по вопросам борьбы с коррупцией", - отметил Луценко.


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