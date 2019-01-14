РоSSийские активисты собрали полмиллиона рублей для украинских моряков, - Денисова

Родители моряков поблагодарили активистов и правозащитников за помощь и поддержку.

РоSSийские активисты собрали полмиллиона рублей для украинских моряков, - Денисова

Активисты в Москве собрали полмиллиона рублей для украинских моряков, находящихся в роSSийском плену.. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Встретилась с активистами и правозащитниками, которые активно поддерживают наших ребят в роSSийском плену. Во время общения присутствовали родные украинских моряков. Они хотели лично услышать, что даже в РФ есть люди, которые готовы слушать и помогать", - написала Денисова в фейсбуке.

По словам украинского омбудсмена, активисты сообщили ей и родственникам, что "ими было собрано более полумиллиона рублей, на которые военнопленным купили одежду, еду и предметы первой необходимости".

Денисова сообщила, что правозащитники устраивают пикеты, передают письма и посылки от родных.

Родители поблагодарили активистов и правозащитников за помощь и поддержку.

"Мир должен знать, что украинские военнопленные есть, и мы приложим максимум усилий, чтобы они вернулись домой!" - отметила омбудсмен.

Напомним, сегодня в Москву приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова и родные украинских военнопленных моряков. Они завтра попытаются попасть на заседание суда по делу военнопленных.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отменила запланированную встречу с украинским омбудсменом.


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