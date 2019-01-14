Huawei уволила директора польского отделения, обвиненного в шпионаже

Топ-менеджер Huawei задержан в Польше по подозрению в сборе разведданных в пользу КНР.

Компания Huawei уволила топ-менеджера Ванга Вейджина, обвиняемого в шпионаже в Польше .

Об этом сообщает "Прямой" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания Huawei приняла решение об увольнении сотрудника Ванга Вейджина (Wang Weijing), арестованного в связи с подозрением в нарушении польского законодательства. Его вероятные действия не связаны с деятельностью компании. В соответствии с положениями и условиями трудового договора Huawei , мы пошли на этот шаг, поскольку данный инцидент дискредитирует имидж компании", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что "придерживаются положений действующего законодательства и правовых норм во всех странах, где осуществляют свою деятельность".

"Мы требуем от каждого сотрудника соблюдать законы и правовые нормы стран, в которых они работают", - отметили в пресс-службе.