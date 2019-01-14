Huawei уволила директора польского отделения, обвиненного в шпионаже
Топ-менеджер Huawei задержан в Польше по подозрению в сборе разведданных в пользу КНР.
Компания Huawei уволила топ-менеджера Ванга Вейджина, обвиняемого в шпионаже в Польше.
Об этом сообщает "Прямой" со ссылкой на пресс-службу компании.
"Компания Huawei приняла решение об увольнении сотрудника Ванга Вейджина (Wang Weijing), арестованного в связи с подозрением в нарушении польского законодательства. Его вероятные действия не связаны с деятельностью компании. В соответствии с положениями и условиями трудового договора Huawei, мы пошли на этот шаг, поскольку данный инцидент дискредитирует имидж компании", - говорится в сообщении.
Также в компании отметили, что "придерживаются положений действующего законодательства и правовых норм во всех странах, где осуществляют свою деятельность".
"Мы требуем от каждого сотрудника соблюдать законы и правовые нормы стран, в которых они работают", - отметили в пресс-службе.
Напомним, гражданин Китая, который является топ-менеджером Huawei, задержан в Польше по подозрению в сборе разведданных в пользу КНР.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
14.01.2019 18:11
14.01.2019 18:27