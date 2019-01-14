Москалькова отменила встречу с Денисовой

РоSSийский омбудсмен сообщила в СМС, что имеет более важные дела.

Москалькова отменила встречу с Денисовой
Людмила Денисова и Татьяна Москалькова
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отменила встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Об этом Денисова написала на своей странице в Фейсбуке.

Денисова отметила, что Москалькова отменила встречу смс-сообщением.

"Омбудсман РФ сообщила мне в смс-сообщении, что она вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А завтра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан. Однако теперь точно ясно, почему отменена встреча с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Все наши предварительные договоренности относительно конфиденциального обсуждения важных для нас вопросов не имеют для Уполномоченного РФ никакого веса", - написала украинский омбудсмен.

Также Денисова прокомментировала требование ФСБ провести в закрытом режиме заседание о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков.

"Зачем это делается, если скрывать нечего, непонятно", - отметила она.

Напомним, сегодня в Москву приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова и родные украинских военнопленных моряков. Они завтра попытаются попасть на заседание суда по делу военнопленных.


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