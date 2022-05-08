Первые леди Украины и США провели встречу в Ужгороде: подробности и видео
Первые леди Соединенных Штатов и Украины Джилл Байден и Елена Зеленская провели встречу в Ужгороде Закарпатской области. Визит супруги американского президента был посвящен Дню матери, который отмечается 8 мая, информирует
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной администрации.
Отмечается, что в Ужгороде первые леди посетили пункт, где поселили украинских переселенцев.
"Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутренне перемещенные лица из областей Украины, где идут боевые действия", - сообщили в ОГА.
Примечательно, что данный визит власти официально не анонсировали.
Сейчас первая леди США уже покинула Украину.
Как сообщает "Радио Свобода", ранее супруга президент США посетила Словакию и Румынию, где также встретилась с украинскими беженцами и американскими военнослужащими. Сам американский лидер Джо Байден заявлял, что хотел бы посетить Украину, однако администрация президента США не подтверждает планы визита.