Первые леди Украины и США провели встречу в Ужгороде: подробности и видео

Первые леди Соединенных Штатов и Украины Джилл Байден и Елена Зеленская провели встречу в Ужгороде Закарпатской области. Визит супруги американского президента был посвящен Дню матери, который отмечается 8 мая, информирует Апостроф .

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной администрации.

Отмечается, что в Ужгороде первые леди посетили пункт, где поселили украинских переселенцев.

"Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутренне перемещенные лица из областей Украины, где идут боевые действия", - сообщили в ОГА.

Примечательно, что данный визит власти официально не анонсировали.

Сейчас первая леди США уже покинула Украину.