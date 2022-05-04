Позывной Байрактар: защитники Украины показали забавную встречу с "биологическим оружием"

93-я отдельная механизированная бригада "Холодний Яр" не только эффективно уничтожает русских оккупантов, но и демонстрирует другие таланты. Ранее украинские бойцы показали свои музыкальные способности, а теперь доказали, что имеют чувство юмора, информирует Апостроф .

Воины опубликовали на facebook-странице серию фотографий, которыми высмеяли фейки роSSийской пропаганды о "боевых гусях" в Украине. Защитники сфотографировали аиста, которого встретили в одном из украинских городов, и пошутили, что это их биологическое оружие.

Фото: facebook.com/93OMBr

"Холоднояровцы" даже придумали птице позывной - Байрактар. Ведь расправленные крылья аиста напоминают турецкий беспилотник, который успешно применяется Вооруженными силами Украины против армии РФ .

Фото: facebook.com/93OMBr

"Как говорят наши бойцы, "биологическое оружие, позывной Байрактар", - сказано в посте.

Фото: facebook.com/93OMBr