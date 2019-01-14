Главный "евробляхер" решил идти в президенты

Денег для регистрации в кандидаты у Ярошевича нет.

Глава общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Украины.

Видеообращение обнародовано на странице организации "Авто Евро Сила" в соцсети Facebook.

"Я принял решение баллотироваться на пост Президента Украины как самовыдвиженец", - заявил он.

При этом Ярошевич отметил, что денег для регистрации в кандидаты у него нет.

По мнению Ярошевича, его участие в выборах президента позволит актуализировать повестку организации "Авто Евро Сила".

Напомним, в ноябре лидер "Авто Евро Силы" сжег свой Land Rover в знак протеста против принятых Радой законов, касающихся растаможки авто на иностранной регистрации.