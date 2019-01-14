Украина направила в Гаагу ответ на возражения РоSSии по поводу юрисдикции суда ООН
МИД уверен, что Международный суд поддержит позицию Украины.
Министерство иностранных дел передало письменные замечания и заявление в Международный суд ООН в ответ на возражение РоSSии, которая считает, что у этого суда нет юрисдикции рассматривать межгосударственный спор по иску Украины, касающегося нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Украина настаивает, что Международный суд ООН имеет юрисдикцию рассматривать все исковые требования.
Во-первых, отмечает МИД, Украина обеспечила все необходимые требования досудебного урегулирования спора, которые предоставляет Международный суд ООН. Во-вторых, большинство возражений РоSSийской Федерации неприемлемы на данном этапе рассмотрения дела, поскольку они могут рассматриваться во время заслушивания дела по существу. И в-третьих, вопросы толкования конвенций, должны решаться на этапе рассмотрения дела по существу.
Украина убеждена, что Международный суд ООН подтвердит наличие юрисдикции.
Напомним, что Украина обратилась в суд ООН еще в январе 2017 года. Она требует от РоSSийской Федерации возмещения убытков за продолжающиеся и систематические нарушения международных конвенций.
19 апреля 2017 года по иску суд в качестве обеспечительной меры обязал РоSSию разрешить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму. Кроме того, как на РоSSию, так и на Украину возложено обязательство избегать нарушения конвенции о расовой дискриминации. Также суд потребовал сделать все необходимое, чтобы уладить конфликт на Донбассе мирным путем.
В то же время в обеспечительных мерах по части иска о финансировании Россией терроризма Украине было отказано.
12 июня 2019 года Украина подала в суд ООН меморандум с доказательствами на 17 500 страницах. РоSSия должна подать свой встречный меморандум до 12 июля 2019 года.
Вместо этого РоSSия 12 сентября 2018 года передала на рассмотрение МС ООН свои предварительные замечания, касающиеся отсутствия у суда юрисдикции для рассмотрения дела. Украине дали время до 14 января 2019 года для подачи письменной позиции по поводу этих замечаний. После этого должны состоятся устные слушания.
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