Украина направила в Гаагу ответ на возражения РоSSии по поводу юрисдикции суда ООН

Министерство иностранных дел передало письменные замечания и заявление в Международный суд ООН в ответ на возражение РоSSии, которая считает, что у этого суда нет юрисдикции рассматривать межгосударственный спор по иску Украины, касающегося нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщила пресс-служба МИД .

Украина настаивает, что Международный суд ООН имеет юрисдикцию рассматривать все исковые требования.

Во-первых, отмечает МИД , Украина обеспечила все необходимые требования досудебного урегулирования спора, которые предоставляет Международный суд ООН . Во-вторых, большинство возражений РоSSийской Федерации неприемлемы на данном этапе рассмотрения дела, поскольку они могут рассматриваться во время заслушивания дела по существу. И в-третьих, вопросы толкования конвенций, должны решаться на этапе рассмотрения дела по существу.

Украина убеждена, что Международный суд ООН подтвердит наличие юрисдикции.

Напомним, что Украина обратилась в суд ООН еще в январе 2017 года. Она требует от РоSSийской Федерации возмещения убытков за продолжающиеся и систематические нарушения международных конвенций.

19 апреля 2017 года по иску суд в качестве обеспечительной меры обязал РоSSию разрешить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму. Кроме того, как на РоSSию, так и на Украину возложено обязательство избегать нарушения конвенции о расовой дискриминации. Также суд потребовал сделать все необходимое, чтобы уладить конфликт на Донбассе мирным путем.

В то же время в обеспечительных мерах по части иска о финансировании Россией терроризма Украине было отказано.

12 июня 2019 года Украина подала в суд ООН меморандум с доказательствами на 17 500 страницах. РоSSия должна подать свой встречный меморандум до 12 июля 2019 года.