Сыну мэра Прилук сообщили о подозрении

Полиция сообщила о подозрении 34-летнему сыну мэра Прилук Ярославу Попенко по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса - нанесение телесного повреждения средней тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

В сентябре 2018 года Попенко сломал руку главе местной общественной организации "Небайдужі Прилучани" Роману Гоголю, который за две недели до этого освещал дорожное происшествие, произошедшее из-за сына городского головы. Тогда пьяный Попенко снес своим авто электроопору, оставив без света жителей улицы. Этот инцидент Гоголь заснял на видео.

Спустя некоторое время Попенко встретил Гоголя возле центрального входа Прилукского отдела полиции и "нанес последнему один удар правой ногой в область правого предплечья, чем причинил потерпевшему телесные повреждения в виде закрытого перелома нижней трети правой локтевой кости".

Фото: facebook.com/priluchane

Сообщение о подозрении вручили мэру Прилук Ольге Попенко, так как ее сын не явился в орган досудебного расследования и отсутствовал по месту проживания.