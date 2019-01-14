В Житомирской и Волынской областях священников РПЦ не пустили в храмы
Церковные общины приняли решение о переходе в поместную церковь.
В селе Ворсовка Малинского района Житомирщины, община которого первой в области заявила о переходе в Православную церковь Украины, люди не пустили в храм священников бывшей УПЦ Московского патриархата.
Об этом в Facebook в группе "МалинчанИ" сообщил пользователь Евгений Копневич.
"Сегодня громада села Ворсовка Малинского района при поддержке Союза ветеранов АТО "Схід", активистов и других неравнодушных граждан не допустила проведения службы в храме села попами московской церкви. Попы провели богослужение и пели на дороге", - сообщил Копневич.
По его словам, за ходом событий следила полиция. Проведение мирной акции завершилось совместным исполнением Гимна Украины.
Тем временем в селе Красноволя Маневицкого района Волыни община, которая перешла в ПЦУ, не пустила в Свято-Михайловской храм епископа Нафанаила и других священников УПЦ МП, сообщил глава Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк.
"Сегодня (13 января - ред.) в село Красноволя, община которого провела процедуру перехода в Православную Церковь Украины, приехал епископ Волынский УПЦ (РПЦ) Нафанаил с другими священниками, я так понимаю, чтобы показать, что никакого перехода нет. Но в храм местные жители не допустили. Итак, последняя попытка оставить общину в Русской православной церкви не удалась", - написал он в Facebook.
Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос для ПЦУ. 6 января документ официально вручили митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
7 января предстоятель ПЦУ провел божественную литургию в Соборе Святой Софии в Киеве. Во время богослужения в соборе находился Томос. Затем документ снова увезли в Стамбул, где 9 января его подписали все члены Синода Вселенского патриархата.
В ПЦУ перешли уже около 50 приходов УПЦ МП. Руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш ранее спрогнозировал тысячи переходов из УПЦ МП в новую Православную церковь Украины. Он также указал алгоритм перехода громад в ПЦУ.
Как сообщалось, президент Петр Порошенко предложил РПЦ показать свой томос.
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