Митрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за Филарета

Бывший предстоятель УПЦ КП отказался "снять патриарший куколь".

Митрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за Филарета
Фото: пресс-служба президента

Бывший предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий (Малетич) снова разругался с бывшим предстоятелем УПЦ Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).

На сайте Львовской епархии бывшей УАПЦ говорится, что Макарий отказывается получать вместе с Филаретом звание почетного гражданина Львова.

Это связано с тем, что Макарий - якобы из-за Филарета - 6 января не попал на церемонию вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Митрополит Макарий объяснил свое отсутствие в Константинополе непослушанием бывшего патриарха УПЦ КП, а ныне митрополита ПЦУ Филарета, который не желает принять признанный вселенским патриархатом митрополичье устройство Православной церкви Украины. Именно нежелание снять патриарший куколь и стало причиной отсутствия архиереев 6 января в Константинополе", - утверждается на сайте.

В связи с этим Макарий отказался принимать звание почетного гражданина Львова вместе с Филаретом.

Напомним, что 9 января на сайте президента Украины появился указ №4/2019 о награждении орденом князя Ярослава Мудрого троих митрополитов, которые сыграли важную роль в создании Православной церкви Украины.

Затем он был снят с публикации, а 13 января появился новый указ №7/2019 почти аналогичного содержания, но Макария в нем уже не было.

8 января Порошенко присвоил Филарету звание героя Украины.


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