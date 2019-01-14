Митрополит Макарий не попал на вручение Томоса из-за Филарета
Бывший предстоятель УПЦ КП отказался "снять патриарший куколь".
Бывший предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий (Малетич) снова разругался с бывшим предстоятелем УПЦ Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
На сайте Львовской епархии бывшей УАПЦ говорится, что Макарий отказывается получать вместе с Филаретом звание почетного гражданина Львова.
Это связано с тем, что Макарий - якобы из-за Филарета - 6 января не попал на церемонию вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
"Митрополит Макарий объяснил свое отсутствие в Константинополе непослушанием бывшего патриарха УПЦ КП, а ныне митрополита ПЦУ Филарета, который не желает принять признанный вселенским патриархатом митрополичье устройство Православной церкви Украины. Именно нежелание снять патриарший куколь и стало причиной отсутствия архиереев 6 января в Константинополе", - утверждается на сайте.
В связи с этим Макарий отказался принимать звание почетного гражданина Львова вместе с Филаретом.
Напомним, что 9 января на сайте президента Украины появился указ №4/2019 о награждении орденом князя Ярослава Мудрого троих митрополитов, которые сыграли важную роль в создании Православной церкви Украины.
Затем он был снят с публикации, а 13 января появился новый указ №7/2019 почти аналогичного содержания, но Макария в нем уже не было.
8 января Порошенко присвоил Филарету звание героя Украины.
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