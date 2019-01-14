Народный депутат Грановский заявил о фальшивых страницах в "Фейсбуке", ведущихся от его имени

Нардеп утверждает, что у него всего одна страница в соцсетях.

Народный депутат Александр Грановский предупредил пользователей сети «Фейсбук», подписанных на его страницу, о мошенниках, создающих и ведущих «фейковые» страницы в этой сети от его имени.

«Хочу обратиться ко всем, кто время от времени просматривает мою страницу в сети фейсбук. Та страница, которую вы видите сейчас - единственная и не существует никаких других ни в фейсбуке, ни в других социальных сетях. Уже начали появляться так называемые «фейковые» страницы, целью которых является ввести людей в заблуждение от якобы моего имени», - написал он в своем посте 13 января.

«Я никого и нигде не поздравляю кроме как на этой странице, ни к кому не обращаюсь кроме как здесь. Прошу учесть. Спасибо. Все другие источники - манипуляция и способ распространения сфабрикованных материалов от моего имени во время избирательных кампаний», - уточнил Александр Грановский.

В комментариях к посту народного депутата другие пользователи сети подтвердили, что в последнее время стали получать множество сообщений от фальшивых аккаунтов и страниц, созданных от имени Александра Грановского.