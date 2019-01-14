В Египте продлили режим ЧП на три месяца
Решение властей обусловлено ситуацией с безопасностью в стране.
В Египте на три месяца продлено чрезвычайное положение.
Об этом сообщает Anadolu.
"Парламент страны утвердил в воскресенье, 13 января, соответствующий указ президента Абдель Фаттаха ас-Сиси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение властей обусловлено ситуацией с безопасностью в стране.
Напомним, чрезвычайные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях египетских городов, которые совершались "Исламским государством". Жертвами нападений стали 45 человек, еще 125 пострадали.
МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Египет до отмены режима ЧП.
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