Украина начинает серийное производство РСЗО "Ольха", - Полторак

Министр рассказал о новых разработках в оборонной сфере.

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о начале серийного производства ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха". Об этом глава Минобороны рассказал в интервью правительственному изданию "Урядовый курьер".

"В декабре мы получили дополнительный ресурс - 4 миллиарда гривен на закупку новых образцов ВВТ. Уже начинаем серийное производство ракетного комплекса "Ольха". Продолжаются опытно-конструкторские работы во многих других проектах, которые значительно повысят наши способности", - сказал министр.

Полторак также анонсировал продолжение работы над модернизацией формы и экипировки военных.

"Даем производителям новые технические задания по их улучшению. И уже поступают новые костюмы специальные и маскировочные для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей бронированных машин, наколенники и налокотники, сумка транспортная индивидуальная, бахилы утепленные и многое другое", - сообщил Полторак.

Кроме того, по его словам, продолжаются разработка и военные испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки, в частности для снайперов.

В конце прошлого года Полторак сообщил, что проект разработки новой РСЗО "Ольха" с 300-мм управляемой ракетой дальностью до 120 км находится на завершающем этапе.

Напомним, новая технологическая линия производства корпусов для ракет реактивных систем залпового огня открылась на киевском заводе "Артем" в 2016 году.