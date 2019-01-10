Во Львовской области задержали священника с арсеналом оружия

Задержанный - ранее судимый уроженец РоSSийской Федерации.

Во Львовской области задержали священника с арсеналом оружия
Иллюстративное фото
Фото: mvs.gov.ua

В Мостиском районе Львовской области задержали священника, у которого изъяли целый арсенал оружия.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, что священнослужитель - благочинный Львовского округа РоSSийской истинно-православной церкви.

"У него изъяли 39 патронов, предназначенных для стрельбы из короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, пистолетов Макарова и пистолетов-пулеметов соответствующего калибра, 7 патронов, изготовленных путем самодельного переснаряжения, пистолет, который является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, и ручную наступательную гранату РГД-5 со взрывателем", - говорится в сообщении.

Городоцкая местная прокуратура сообщила мужчине о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

ZAXID.NET сообщает, что задержанный - ранее судимый уроженец РоSSийской Федерации Вячеслав Коновалов, 1972 года рождения.

В комментарии изданию в прокуратуре уточнили, что задержание произошло еще 15 декабря. На следующий день задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения

в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

РоSSийская истинно православная церковь - это неканоническая церковь. Как отмечают открытые источники, она была создана в 2002 году. В современных условиях не ведет открытой деятельности. На территории Украины существует 32 прихода.


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