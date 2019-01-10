Украина вышла из очередного договора в рамках СНГ

МЭРТ определил целый ряд соглашений, из которых нужно выйти.

Кабинет министров решил прекратить участие Украины в договоре о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых Государств.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития, по инициативе которого было принято это решение.

"Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ , и передали их перечень в МИД с рекомендациями прекратить их действие для Украины. Среди них и соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ . С учетом текущей ситуации и агрессии РоSSии против Украины положения и идеи, заложенные в соглашении, не соответствуют фактическому состоянию дел", - цитирует главу МЭРТ Степана Кубива пресс-служба министерства.

Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ было подписано 26 мая 1995 года с целью развития интеграционных процессов в СНГ и укрепления международных контактов, формирования единого экономического и информационного пространства на территории СНГ . Документ должен обеспечить пропаганду общих достижений стран СНГ в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики, науки, техники и культуры.

Напомним, Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, числится в содружестве, но не платит членские взносы и сотрудничество в рамках СНГ свела к минимуму.

В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ . Он в том числе предусматривает закрытие постоянного представительства Украины в этой организации.