Украина вышла из очередного договора в рамках СНГ

МЭРТ определил целый ряд соглашений, из которых нужно выйти.

Украина вышла из очередного договора в рамках СНГ
Фото: пресс-служба президента

Кабинет министров решил прекратить участие Украины в договоре о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых Государств.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития, по инициативе которого было принято это решение.

"Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ, и передали их перечень в МИД с рекомендациями прекратить их действие для Украины. Среди них и соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ. С учетом текущей ситуации и агрессии РоSSии против Украины положения и идеи, заложенные в соглашении, не соответствуют фактическому состоянию дел", - цитирует главу МЭРТ Степана Кубива пресс-служба министерства.

Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ было подписано 26 мая 1995 года с целью развития интеграционных процессов в СНГ и укрепления международных контактов, формирования единого экономического и информационного пространства на территории СНГ. Документ должен обеспечить пропаганду общих достижений стран СНГ в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики, науки, техники и культуры.

Напомним, Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, числится в содружестве, но не платит членские взносы и сотрудничество в рамках СНГ свела к минимуму.

В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. Он в том числе предусматривает закрытие постоянного представительства Украины в этой организации.

По словам Порошенко, Киев проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и выйдет из не соответствующих национальным интересам Украины.


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