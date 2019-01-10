Филарет наградил президента Порошенко орденом Андрея Первозванного

ПЦУ отметила заслуги президента, спикера и других общественных деятелей в получении томоса.

Патриарх Филарет вручил Президенту Украины Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает "Укринформ".

Вручение состоялось после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе Ровно по случаю получения томоса об автокефалии и образовании ПЦУ.

"Сегодня, пользуясь торжественной случаем, я хочу вручить президенту орден святого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря, когда был Объединительный собор в святой Софии", - отметил Филарет.

Патриарх добавил, что тогда было принято решение наградить президента, спикера Верховной рады Андрея Парубия и "еще некоторых активных деятелей, которые принимали активное участие в получении Томос об автокефалии".

Напомним, Порошенко и патриарх Филарет сегодня, 10 января, приняли участие в благодарственном молебне в одном из храмов Ровно. Молебен состоялся по случаю получения томоса об автокефалии ПЦУ. Накануне глава государства присвоил патриарху Филарету звание Героя Украины за вклад патриарха в борьбу за украинскую поместную церковь.


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