Общественные организации объявили половину кандидатов в ВАКС недостойными места в суде

Среди тех, кого предлагают "срезать", оказались самые сильные кандидаты.

?Общественные организации объявили половину кандидатов в ВАКС недостойными места в суде
Анастасия Красносельская
Фото: УКМЦ

Почти половина кандидатов в Высший антикоррупционный суд имеют признаки недобросовестности.

Об этом на пресс-конференции в среду заявили представители общественных организаций "Центр противодействия коррупции", "Фундация DEJURE", "Автомайдан" и "Transparency International Украина".

"55 из 118 кандидатов в Антикоррупционный суд выглядят недостойными занять должности судей. Это те, кто откровенно врал в имущественных декларациях. Это те, у кого есть имущество, не соответствующее их доходам или кто пользуется дорогим имуществом небогатых родственников. Среди этих 55 также те, кто принимал сомнительные решения, политически мотивированные решения, в частности по отношению к участникам Революции Достоинства. Кроме того, есть те, у кого есть сомнительные политические связи или в отношении кого мы видим неэтичное поведение", - заявила эксперт ЦПК Анастасия Красносельская.

В этот список вошли:

  1. Билоус Инна
  2. Бицюк Андрей
  3. Бурбела Юрий
  4. Бурда Петр
  5. Воронько Владимир
  6. Головатый Роман
  7. Головчак Марьян
  8. Голуб Оксана
  9. Гончарук Василий
  10. Дидык Николай
  11. Дмитриев Вячеслав
  12. Жовноватюк (Кицюк) Виктория
  13. Загородний Анатолий
  14. Заец Тарас
  15. Ивасин Александр
  16. Каденко Оксана
  17. Каневский Вячеслав
  18. Квятковский Анатолий
  19. Кимстачов Олег
  20. Кос Игорь
  21. Котубей Иван
  22. Крутий Юрий
  23. Круценко Татьяна
  24. Кудрявцев Игорь
  25. Кулинич Юрий
  26. Легких Кирилл
  27. Леонов Александр
  28. Малеев Андрей
  29. Мартынов Евгений
  30. Марчак Виталий
  31. Маслов Виктор
  32. Мицак Марьян
  33. Милицианов Роман
  34. Мойсак Сергей
  35. Надточиева Анна
  36. Олийнык Оксана
  37. Онуфриев Виктор
  38. Постульга Василий
  39. Сало Андрей
  40. Сингаевский Александр
  41. Сичеславский Игорь
  42. Смазнова Ирина
  43. Станиславский Валерий
  44. Тишко Дмитрий
  45. Федяев Сергей
  46. Хитрик Руслан
  47. Цикало Владимир
  48. Чайкин Игорь
  49. Чайкина Ольга
  50. Черныш Татьяна
  51. Чорная Валерия
  52. Шекеря Ирина
  53. Штульман Игорь
  54. Ягунов Дмитрий
  55. Яковенко Андрей

В этом списке оказались кандидаты, показавшие самые высокие знания во время экзамена. Общественные организации предлагают "срезать" тройку сильнейших претендентов в ВАКС (Жовноватюк, Головчак и Тишко) и двух из трех сильнейших претендентов в апелляционную палату ВАКС (Кулинич и Марчак).

Напомним, что международные эксперты предложили ветировать только 8 кандидатов в Антикоррупционный суд.

Запуск ВАКС с минимум 35 судьями - это один из "маяков" Международного валютного фонда, выполнение которого необходимо для продолжения сотрудничества.


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