Общественные организации объявили половину кандидатов в ВАКС недостойными места в суде
Среди тех, кого предлагают "срезать", оказались самые сильные кандидаты.
Почти половина кандидатов в Высший антикоррупционный суд имеют признаки недобросовестности.
Об этом на пресс-конференции в среду заявили представители общественных организаций "Центр противодействия коррупции", "Фундация DEJURE", "Автомайдан" и "Transparency International Украина".
"55 из 118 кандидатов в Антикоррупционный суд выглядят недостойными занять должности судей. Это те, кто откровенно врал в имущественных декларациях. Это те, у кого есть имущество, не соответствующее их доходам или кто пользуется дорогим имуществом небогатых родственников. Среди этих 55 также те, кто принимал сомнительные решения, политически мотивированные решения, в частности по отношению к участникам Революции Достоинства. Кроме того, есть те, у кого есть сомнительные политические связи или в отношении кого мы видим неэтичное поведение", - заявила эксперт ЦПК Анастасия Красносельская.
В этот список вошли:
- Билоус Инна
- Бицюк Андрей
- Бурбела Юрий
- Бурда Петр
- Воронько Владимир
- Головатый Роман
- Головчак Марьян
- Голуб Оксана
- Гончарук Василий
- Дидык Николай
- Дмитриев Вячеслав
- Жовноватюк (Кицюк) Виктория
- Загородний Анатолий
- Заец Тарас
- Ивасин Александр
- Каденко Оксана
- Каневский Вячеслав
- Квятковский Анатолий
- Кимстачов Олег
- Кос Игорь
- Котубей Иван
- Крутий Юрий
- Круценко Татьяна
- Кудрявцев Игорь
- Кулинич Юрий
- Легких Кирилл
- Леонов Александр
- Малеев Андрей
- Мартынов Евгений
- Марчак Виталий
- Маслов Виктор
- Мицак Марьян
- Милицианов Роман
- Мойсак Сергей
- Надточиева Анна
- Олийнык Оксана
- Онуфриев Виктор
- Постульга Василий
- Сало Андрей
- Сингаевский Александр
- Сичеславский Игорь
- Смазнова Ирина
- Станиславский Валерий
- Тишко Дмитрий
- Федяев Сергей
- Хитрик Руслан
- Цикало Владимир
- Чайкин Игорь
- Чайкина Ольга
- Черныш Татьяна
- Чорная Валерия
- Шекеря Ирина
- Штульман Игорь
- Ягунов Дмитрий
- Яковенко Андрей
В этом списке оказались кандидаты, показавшие самые высокие знания во время экзамена. Общественные организации предлагают "срезать" тройку сильнейших претендентов в ВАКС (Жовноватюк, Головчак и Тишко) и двух из трех сильнейших претендентов в апелляционную палату ВАКС (Кулинич и Марчак).
Напомним, что международные эксперты предложили ветировать только 8 кандидатов в Антикоррупционный суд.
Запуск ВАКС с минимум 35 судьями - это один из "маяков" Международного валютного фонда, выполнение которого необходимо для продолжения сотрудничества.
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