Полиция Славянска за неделю задержала 8 пособников боевиков

Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Полиция Славянска за неделю задержала 8 пособников боевиков
Фото: ТСН

В Славаянске Донецкой области полицейские за неделю задержали восемь пособников боевиков.

Большинство из них несли службу на незаконных пропускных пунктах и выполняли различные подсобные работы, информирует пресс-служба областной полиции.

Задержанные - жители Славянска и Славянского района в возрасте от 20 до 53 лет. Вместе с другими жителями своих населенных пунктов они добровольно рыли окопы для боевиков, дежурили на блокпостах и обустраивали быт оккупантов.

"При этом, как правило, - за продукты питания и сигареты, денег им не платили", - подчеркивают в полиции.

Несмотря на то, что с момента преступления прошло более 4 лет, правоохранители собрали доказательства их противоправной деятельности. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Тем, кто попал под влияние роSSийской пропаганды, но не совершал тяжких преступлений полицейские советуют сдаться добровольно. В этом случае участники НВФ в установленном законом порядке (ч.6 ст.260 УК) освобождаются от уголовной ответственности.

"В результате сотрудничества с неравнодушными гражданами, в том числе и с оккупированной территории, только в Славянске в 2018 году задержаны почти 100 боевиков", - сообщают в полиции.

Ранее сообщалось, что в Краматорске за сутки в полицию сдались трое пособников боевиков.


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