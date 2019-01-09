Порошенко присвоил Филарету "Героя Украины"

"Он был и остается духовным лидером украинской церкви".

Президент Петр Порошенко принял решение присвоить почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету (Денисенко) звание "Героя Украины".

Об этом глава государства сообщил на официальной странице в фейсбуке.

"Еще не придумано той степени, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание «Герой Украины»", - написал Президент.

Соответствующий Указ Президента обнародован на его официальном сайте.

"Звания "Герой Украины" Филарет удостоен за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной Церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъем авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия", - сообщает пресс-служба Порошенко.

Напомним, 15 декабря была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) получил пожизненный титул почетного патриарха новосозданной объединенной церкви.

В интервью "Радио Свобода" Филарет фактически признал, что его вынудили отказаться от должности главы поместной Церкви. В то же время он сказал, что не держался за нее.

"Цель моя - создать единую в Украине православную церковь. Не себя превозносить, а достичь цели, которую я поставил с самого начала. И ради этой цели, то есть ради единой украинской православной церкви, я уступил это. Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили томос об автокефалии украинской церкви", - сказал Филарет.

90-летие патриарха Филарета, которое он отмечает 23 января, в 2019 году в Украине отпразднуют на государственном уровне.

Напомним, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей (Архондонис) подписал Томос для ПЦУ. 6 января документ официально вручили митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию (Думенко).

7 января предстоятель ПЦУ провел божественную литургию в Соборе Святой Софии в Киеве.


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