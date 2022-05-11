Зеленский присвоил павшему заместителю командующего ВМС звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский 11 мая присвоил павшему заместителю командующего ВМС Игорю Бедзаю звание Героя Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" БЕДЗАЮ Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно)

В пресс-службе Военно-морских сил ВСУ подчеркнули, что "Игорь Владимирович за годы службы в морской авиации стал одним из лучших наших летчиков, признанным командиром и лидером, пользовавшимся безоговорочным авторитетом".

В ВМС говорят – во время полномасштабного роSSийского вторжения Бадзай проходил службу в Командовании национального флота.

"Исполняя обязанности по должности, Игорь Владимирович одновременно воевал в родной бригаде, собственным примером вел за собой летчиков-побратимов. Но вражеская ракета оборвала жизнь полковника вместе с 4 членами экипажа вертолета Ми-14, выполнявшими боевое задание по защите суверенитета и территории. целостности Украины", - добавили в пресс-службе Военно-морских сил.

Напомним, Игорь Бедзай погиб 7 мая, сражаясь с роSSийскими оккупантами. До этого стало известно об упорных воздушных боях в районе острова Змеиный.