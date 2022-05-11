Зеленский присвоил павшему заместителю командующего ВМС звание Героя Украины

Игорь Бедзай погиб 7 мая, сражаясь с роSSийскими оккупантами.

Зеленский присвоил павшему заместителю командующего ВМС звание Героя Украины
Фото: Пресслужба ВМС ЗС України

Президент Владимир Зеленский 11 мая присвоил павшему заместителю командующего ВМС Игорю Бедзаю звание Героя Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" БЕДЗАЮ Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно)

В пресс-службе Военно-морских сил ВСУ подчеркнули, что "Игорь Владимирович за годы службы в морской авиации стал одним из лучших наших летчиков, признанным командиром и лидером, пользовавшимся безоговорочным авторитетом".

В ВМС говорят – во время полномасштабного роSSийского вторжения Бадзай проходил службу в Командовании национального флота.

"Исполняя обязанности по должности, Игорь Владимирович одновременно воевал в родной бригаде, собственным примером вел за собой летчиков-побратимов. Но вражеская ракета оборвала жизнь полковника вместе с 4 членами экипажа вертолета Ми-14, выполнявшими боевое задание по защите суверенитета и территории. целостности Украины", - добавили в пресс-службе Военно-морских сил.

Напомним, Игорь Бедзай погиб 7 мая, сражаясь с роSSийскими оккупантами. До этого стало известно об упорных воздушных боях в районе острова Змеиный.

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