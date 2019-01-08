В Британии начнут снос дома, где произошло отравление Скрипалей

Соседи получили предупреждение о возможном шуме и беспорядке во время работ.

В Британии начнут снос дома, где произошло отравление Скрипалей
Фото: thesun.co.uk

Британские власти приняли решение о сносе дома экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом во вторник, 8 января, пишет The Guardian.

Жители соседних домов уже получили письма с предупреждением о демонтаже. По данным издания, работы по сносу могут затянуться на четыре месяца. Перед началом демонтажа дом загерметизируют, разбор здания начнется с крыши самого дома и гаража.

В местном департаменте здравоохранения сообщили, что все работы будут выполнены с высоким уровнем безопасности. В частности, демонтированные элементы будут тщательно упакованы.

Напомним, британские власти выкупили дом Сергея Скрипаля. Другие объекты, где в день отравления побывал Скрипаль с дочерью, уже восстановили работу. Расследование установило, что отравление Скрипалей произошло в доме, где они жили: отравляющий агент "новичок" был нанесен на ручку входной двери.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британия считает отравителями граждан РоSSии Анатолия Чепигу ("Руслана Боширова") и Александра Мишкина ("Александра Петрова", называя их сотрудниками роSSийской военной разведки.


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