Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте

Министр иностранных дел Павел Климкин посоветовал не верить тем, кто обещает быстрое вступление Украины в Евросоюз или НАТО.

"Вступление в ЕС и НАТО имеет среднесрочную перспективу. Если кто-то скажет вам, что мы вступим за год или за два, никогда не верьте. Это чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но если кто-то вам говорит, что это дело минимум на 30 лет, не верьте, поскольку опыт говорит совсем о другом", - сказал он в эфире 1+1.

Министр считает, что Украина пока не готова к вступлению в Европейский союз и НАТО, и на это это потребуется более 5 лет.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 года.