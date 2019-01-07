Один военный был ранен на Донбассе в понедельник

С начала суток боевики четыре раза нарушили "рождественское" перемирие, объявленное на Донбассе с полуночи 29 декабря.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вильный на Луганском направлении. В районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении", - говорится в вечерней сводке.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отмечают в штабе.

Напомним, 6 января боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал.