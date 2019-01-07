Премьером Латвии станет лидер наименьшей парламентской партии

В стране три месяца не могут договориться о правительстве.

Президент Латвии Раймондс Вейонис 7 января доверил процесс формирования нового правительства председателю правления партии "Новое Единство" Кришьянису Кариньшу.

Об этом пишет "Делфи".

Кариньш родился в США , там же закончил Пенсильванский университет. После переезда в Латвию занимался бизнесом и был лектором в Латвийском университете. В 2000-е годы он был министром экономики в правительстве, а потом был два раза избран в Европарламент.

Кариньш - третий выдвинутый президентом кандидат на должность премьера. Сначала президент поручил формирование правительства лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу, затем - представителю партии KPV LV Алдису Гобземсу. Обе попытки закончились безрезультатно.

На прошлой неделе во время встречи Вейонисом представители партий выразили готовность работать в правительстве под руководством Кариньша, а это означает, что оно может получить поддержку парламентского большинства. Планируется, что в коалицию с "Новым Единством" войдут Национальное объединение, Новая консервативная партия, KPV LV и партийное объединение Att?st?bai/Par!.

Выборы в парламент Латвии прошли еще в октябре 2018 года. Победу на них одержала партия "Согласие", которую возглавляет мэр Риги Нил Ушаков, и которая традиционно поддерживает русскоязычных жителей Латвии. Найти союзников для коалиции она не смогла, но и остальные партии не смогли договориться, кто возглавит правительство.

В итоге после двух неудачных попыток сформировать кабинет президент Латвии решил назначить премьером лидера партии, которая получила наименьшее число голосов из прошедших в парламент.