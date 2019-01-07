В Минкультуры назвали алгоритм перехода громад в ПЦУ

Руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш спрогнозировал тысячи переходов из УПЦ Московского патриархата в новую Православную церковь Украины.

В эфире телеканала "Эспрессо" он рассказал, как это правильно делать.

"Есть религиозная громада. Если внутри этой громады возникает желание выйти из-под подчинения какого-то религиозного центра, они должны провести собрание. Они должны поставить две-три точки зрения на голосование, на обсуждение и проголосовать. Какое большинство в этой громаде получит преимущество, такой и будет судьба этой громады. По украинскому законодательству каждая религиозная организация - самостоятельное юридическое лицо. Что это значит? Что каждая религиозная организация сама решает свою судьбу, включая собственность, включая правовые отношения с государством, с другими субъектами хозяйствования. После этого делается протокол, он заверяется подписями. Каждая громада имеет главу, какие-то выборные должности. Или они своими подписями, или - еще лучше - все участники собрания удостоверяют и подают в тот орган, который зарегистрировал устав громады, этот протокол. Он вносит соответствующие изменения", - рассказал Юраш.

После этого церковное имущество становится собственностью перерегистрированной громады. В случае если желающих перейти в ПЦУ будет меньше половины, они могут ставить вопрос о поочередном служении в церкви. "Храм никогда не используется круглосуточно. Даже в праздничные и выходные дни только в некоторые часы в храме происходят службы. Легко дать этот храм в поочередное служение", - сказал Юраш.

Чиновник Минкультуры подчеркнул, что в целом он прогнозирует сотни, если не тысячи переходов приходов из УПЦ МП в ПЦУ.

"Уже за эти несколько недель, которые прошли со времени организационного собора, почти полсотни громад решили порвать с Московским патриархатом. После Томоса, после решения формальных вещей, связанных с построением церкви, - я имею в виду первое заседание Синода, первую службу предстоятеля в новом статусе, - этот процесс приобретет более быстрых оборотов. В епархиях, особенно в западных, центральных областях, это будут не единичные переходы, а сотни. Я прогнозирую в целом тысячи переходов по Украине", - сказал Юраш.

Он прогнозирует, что русская церковь будет всеми силами препятствовать этому процессу. Но, как считает чиновник, массовость переходов не позволит Московскому патриархату контролировать ситуацию или радикально влиять на нее.

"Еще с октября, когда на Синоде Константинопольского патриархата были приняты важные решения, тогда почти по всей Украине прокатилась волна так называемых епархиальных собраний духовенства. Это был неформальный циркуляр из Киева , а на самом деле из Москвы. С одной стороны там есть такой митрополит Иларион (Алфеев), который это контролирует, а с другой - конкретно закрепленный человек, отец Николай Балашов. Это очень образованный действенный человек и, я думаю, непосредственно связанный со спецорганами РоSSийской Федерации. Его прямая задача - влияние и контроль над ситуацией. Многие говорят, что отец Николай Балашов непосредственно контактирует с патриархом Кириллом, даже мимо митрополита Иллариона", - рассказал Юраш.

В то же время директор департамента уверен, что действия Московского патриархата будут нежизнеспособными.