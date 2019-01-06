В Черное море идет американский десантный корабль
США решили подтвердить "прочные отношения с союзниками по НАТО".
Американский десантный корабль-док USS Fort McHenry направляется в акваторию Черного моря.
Об этом сообщило в воскресенье командование 6-го оперативного флота ВМС США.
В настоящее время американский боевой корабль проходит Черноморские проливы.
"Транзит Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США", - сказала командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.
Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.
Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина - 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.
В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
Напомним, в декабре в Черном море был корабль британского флота HMS Echo.
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06.01.2019 14:37