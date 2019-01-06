Порошенко опроверг роSSийские заявления о подкупе Украиной Варфоломея

"Нет денег, которые могли бы купить таких людей, как Его Святейшество".

Президент Петр Порошенко в интервью греческой газете TаNеа опроверг роSSийские заявления о том, что Украина подкупила Вселенского патриарха Варфоломея.

"В мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как Его Святейшество Варфоломей. Думаю, люди в Кремле знают это - и таким образом пытаются фальсифицировать его мотивы. Однако Бог и история знают правду. А те, кто распространяет ложь, в конечном итоге терпят крах. Если и есть что-то, от чего Его Святейшество Патриарх получил пользу, то это от настоящей преданности Украины силе веры, и силе Божьей", - цитирует Порошенко пресс-служба президента.

Президент считает, что в РоSSии слишком привыкли к взяткам и лжи.

"Они считают, что без финансового вознаграждения ничего невозможно. Я считаю, что когда дело касается уверенности и веры в Бога, и особенно восстановления исторической правды, нет места для финансовых выгод. Те, кто думают по-другому или пропагандируют такие фейки, являются слугами Кремля в его стремлении против независимости Украины и свободного мира как такового", - подчеркнул Порошенко.

В этом интервью также сказал, что патриарх Варфоломей будет считаться соучредителем новой Украины.

"Украина всегда будет благодарна патриарху Варфоломею и Синоду Матери-церкви за эти исторические решения. Он привел эту величайшую мечту украинцев к реальности, чуду. Это чудо не было бы возможным без твердой позиции Его Всесвятости Вселенского патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской Матери-церкви. Она воспользовалась безусловным каноническим правом исцелять раны, нанесенные украинскому православию несколькими веками московского господства", - заявил Порошенко в интервью TаNеа.

Глава государства отметил, что патриарх Варфоломей "принял историческое решение, хотя находился под сильным давлением со стороны Москвы".

Напомним, что 5 января Варфоломей подписал Томос об автокефалии украинской православной церкви.