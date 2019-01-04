Омелян уверен в прекращении железнодорожного сообщения Украины с РФ
В 2018 Мининфраструктуры подготовило ряд предложений по противодействию РоSSии.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение Украины с РоSSийской Федерацией будет непременно прекращено. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.
По словам министра, согласно объективным данным, количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в РоSSийскую Федерацию "неумолимо сокращается". "Поэтому оно (железнодорожное сообщение - ред.) будет прекращено так или иначе - или решением правительства, или по факту никто не будет ездить", - цитирует Владимира Омеляна Интерфакс-Украина.
Министр отметил, что пока вопрос прекращения железнодорожного сообщения Украины с РФ не финализирован на уровне Кабмина.
"Однако благодаря усилиям Министерства инфраструктуры, "Укрзализныци" в 2018 году мы впервые получили гораздо больший поток пассажиров в западном направлении, чем в восточном", - добавил министр.
Напомним, в 2018 году Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию РоSSии в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения. Соответствующие предложения направлены в Кабмин.
"В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне", - заявил тогда Омелян.
По его словам, речь шла исключительно о прекращении пассажирского ж/д сообщения.
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