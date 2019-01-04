Священники московской церкви устроили митинг в центре Винницы
Около 100 человек призывали "прекратить гонения на УПЦ МП".
В пятницу, 4 января, священнослужители московской церкви устроили шествие по центральной улице Винницы.
Об этом сообщает "UA:Винница".
Сначала священнослужители провели митинг возле здания облгосадминистрации. Они держали в руках плакаты с призывом "прекратить гонения на УПЦ МП".
Затем они направились к Майдану Независимости, а оттуда - к Спасо-Преображенскому кафедральному собору.
Как сообщает Depo.Винница, в акции приняли участие около 100 священнослужителей трех епархий области: Тульчинской, Могилев-Подольской и Винницкой.
Перед началом шествия священники провели общее собрание.
Напомним, 20 декабря Верховная Рада обязала УПЦ МП сменить название. Законопроект №5309, поддержанный 240 голосами, гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессоре, обязана указать это в своем названии. УПЦ МП отказалась менять название и решила идти в Конституционный Суд.
Патриарх Московский Кирилл (Гундяев) заявил, что смена названия УПЦ МП "чревата кровавыми конфликтами".
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Политика
04.01.2019 20:47