Священники московской церкви устроили митинг в центре Винницы

Около 100 человек призывали "прекратить гонения на УПЦ МП".

В пятницу, 4 января, священнослужители московской церкви устроили шествие по центральной улице Винницы.

Об этом сообщает "UA:Винница".

Сначала священнослужители провели митинг возле здания облгосадминистрации. Они держали в руках плакаты с призывом "прекратить гонения на УПЦ МП".

Затем они направились к Майдану Независимости, а оттуда - к Спасо-Преображенскому кафедральному собору.

Как сообщает Depo.Винница, в акции приняли участие около 100 священнослужителей трех епархий области: Тульчинской, Могилев-Подольской и Винницкой.

Фото: facebook.com/UAVinnytsia

Фото: facebook.com/UAVinnytsia

Перед началом шествия священники провели общее собрание.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада обязала УПЦ МП сменить название. Законопроект №5309, поддержанный 240 голосами, гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессоре, обязана указать это в своем названии. УПЦ МП отказалась менять название и решила идти в Конституционный Суд.

Патриарх Московский Кирилл (Гундяев) заявил, что смена названия УПЦ МП "чревата кровавыми конфликтами".