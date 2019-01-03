Боевики показали видео с попавшим в плен бойцом 128-й бригады

Боевики "ДНР" опубликовали видео с попавшим в плен бойцом 128-й бригады Андреем Качинским.

На нем он рассказывает о себе, своей семьи и службе. В частности, мужчина рассказал, что ему 35 лет, что он родом из Ровенской области. Каким образом военный попал в плен, он не говорит, зато утверждает, что "здесь его не бьют", а на службе били.

Пресс-служба 128-й бригады подтвердила, что на видео действительно их военнослужащий.

"Мы понимаем, что данные объяснения получены под давлением и никоим образом не осуждаем его за это. Более того, подчеркиваем, что он не может нести ответственность за свои слова. Со своей стороны бригада делает все возможное для скорейшего возвращения бойца домой. К процессу привлечены международные организации. Близким Андрея оказывается всесторонняя поддержка", - заявили военные.

Напомним, что Качинский пропал без вести еще 29 декабря, но известно об этом стало только 2 января, когда "ДНР" сообщила о взятии в плен украинского бойца.