Полиция выявила хищение 6 млн гривен при строительстве фортификационных сооружений в АТО

Полиция сообщила о подозрении директору фирмы, присвоившего 6 млн гривен, выделенных Ивано-Франковской областной государственной администрации на строительство фортификационных сооружений в зоне антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Кабинет Министров выделил средства на строительство оборонительных сооружений на территории Донецкой и Луганской областей в районах проведения АТО. Ивано-Франковская областная государственная администрация также получила средства на строительство фортификационных сооружений. Для выполнения работ были заключены договоры с несколькими предприятиями Ивано-Франковской области.

При проверке полицейские установили, что руководители этих предприятий подделали официальные документы, завысив в вних стоимость построенных объектов и использованных материалов. Разница в счетах составила более 6 млн гривен.

Следователи полиции сообщили о подозрении руководителю одного из предприятий по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Кроме того, в рамках уголовного производства устанавливаются должностные лица органов исполнительной власти областного уровня и руководители других предприятий, которые могут быть причастны к хищению бюджетных средств.

Напомним, ранее Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении начальнику управления капитального строительства и начальнику управления технического надзора Волынской областной государственной администрации в хищении 7 млн гривен при строительстве фортификационных сооружений в зоне проведения АТО.