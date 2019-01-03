Глава сельсовета в Одесской области задержан при получении 60 тыс. гривен взятки
Чиновник заключил договор на 600 тыс. гривен и требовал от предприятия 10% от этой суммы.
Правоохранители улицили во взяточничестве председателя одного из сельсоветов Лиманского района.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.
"Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). В рамках расследования... задокументировали факт получения взятки должностным лицом органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновниик получил 60 тыс. гривен за заключение договоров на проведение капитального ремонта артезианской скважины и детской площадки стоимостью около 600 тыс. гривен, он требовал от представителя предприятия 10% от этой суммы.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Киевской области заместитель главы сельсовета был задержан за вымогательство 500 тыс. гривен.
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