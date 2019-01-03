Глава сельсовета в Одесской области задержан при получении 60 тыс. гривен взятки

Чиновник заключил договор на 600 тыс. гривен и требовал от предприятия 10% от этой суммы.

Глава сельсовета в Одесской области задержан при получении 60 тыс. гривен взятки
Главу сельсовета задержали при получении взятки
Фото: od.gp.gov.ua

Правоохранители улицили во взяточничестве председателя одного из сельсоветов Лиманского района.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.

"Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). В рамках расследования... задокументировали факт получения взятки должностным лицом органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновниик получил 60 тыс. гривен за заключение договоров на проведение капитального ремонта артезианской скважины и детской площадки стоимостью около 600 тыс. гривен, он требовал от представителя предприятия 10% от этой суммы.

Фото: od.gp.gov.ua

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киевской области заместитель главы сельсовета был задержан за вымогательство 500 тыс. гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"Военные ООС взяли в плен боевика "ДНР"
США вышли из ЮНЕСКОСША вышли из ЮНЕСКО
США требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американцаСША требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американца
Разведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья КрымаРазведывательный самолет ВВС США три часа кружил у побережья Крыма
Генпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения делГенпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения дел
Блок рекламы


Похожие новости
Посол США посетил задержанного в РоSSии за "шпионаж" американцаПосол США посетил задержанного в РоSSии за "шпионаж" американца
США требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американцаСША требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американца
В Черкасской области приход Московского патриархата перешел к ПЦУВ Черкасской области приход Московского патриархата перешел к ПЦУ
Задержанный по обвинению в шпионаже американец приехал в Москву на свадьбу другаЗадержанный по обвинению в шпионаже американец приехал в Москву на свадьбу друга
Прихожане храма УПЦ МП в Черновицкой области проголосовали за переход в ПЦУПрихожане храма УПЦ МП в Черновицкой области проголосовали за переход в ПЦУ
Заммэра Геническа задержали на взятке 28 тысяч гривен
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату более 10 тыс. гривен в конце 2019 годаГройсман прогнозирует среднюю зарплату более 10 тыс. гривен в конце 2019 года
РФ построила забор на админгранице Крыма и Херсонской областиРФ построила забор на админгранице Крыма и Херсонской области
Насиров настаивает, что он глава ГФСНасиров настаивает, что он глава ГФС
Контрразведка разоблачила агентурную сеть в Николаевской областиКонтрразведка разоблачила агентурную сеть в Николаевской области
Последние новости
Подгружаем последние новости